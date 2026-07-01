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Kasksız ve plakasız şekilde önce tek teker üzerinde ilerledi, sonra kırımızı ışıkta geçti

Kasksız ve plakasız şekilde önce tek teker üzerinde ilerledi, sonra kırımızı ışıkta geçti
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Eskişehir'de kasksız bir sürücü, plakasız motosikletiyle önce tek teker üzerinde ilerledi, ardından kırmızı ışık ihlali yaparak trafikte tehlike saçtı. Anbean kameraya yansıyan olayda sürücü, kural ihlallerine rağmen yoluna devam etti.

Eskişehir'de kasksız sürücü, kullandığı plakasız motosikletle önce tek teker üzerinde ilerledi, sonra da kırmızı ışık ihlali yaptı.

Tepebaşı ilçesi Sazova Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı üzerinde plakasız bir motosikletin sürücüsü akan trafikte ön tekerleğini kaldırarak ilerledi. Yaşanan tehlikeli manevra bir amatör kamera tarafından kaydedildi. Kask takmayan sürücü plakasız motosikleti ile tek teker ilerledikten sonra kırmızı ışıkta geçti. Ekipmansız sürücü art arda yaptığı kural ihlallerinden sonra yoluna devam etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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