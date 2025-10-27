Haberler

Eskişehir'de Kamyonet Kaza Yaptı, Sürücü Korundu

Eskişehir'de Kamyonet Kaza Yaptı, Sürücü Korundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de kontak anahtarının yerinden çıkması sonucu direksiyonu kitlenen kamyonet yoldan çıkarak şarampolde yan yattı. Sürücü emniyet kemeri sayesinde kazayı yara almadan atlattı.

Eskişehir'de kontak anahtarının yerinden çıkması sonucunda direksiyonu kitlenen ve yoldan çıkarak şarampolde yan yatan kamyonetin sürücüsü, taktığı emniyet kemeri sonucunda kazayı yer almadan atlattı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kütahya-Eskişehir kara yolu üzerinde Eskişehir'e doğru seyreden H. K. yönetimindeki 16 ACR 477 plakalı nakliye işinde kullanılan kamyonet, virajı aldıktan sonra kontak anahtarının düşmesi sonucu direksiyonu kitlendi. Direksiyonlu toplayamayan sürücü kamyonetin kontrolünü kaybetti. Yol kenarında bulunan şarampole savrularak yan yatan kamyonet sürücüsü H.K., Emniyet kemerinin takılı olmasından dolayı kazayı yara almadan atlattı. Sürücünün, Eskişehir'e eşya taşımada kullandığı asansörün tamiri için Kütahya'dan geldiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: 571 aktif hakemin 152'si bahis oynuyor

Türk futbolunda deprem! Büyük skandalı TFF Başkanı açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık daha neler! Aboubakar'ın içinden Messi çıktı

Yok artık daha neler! İlk maçında içinden Messi çıktı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

Maratonun başlamasına günler kala Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
İstanbul dahil 15 il için kritik 36 saat! Baroklinik soğuk cephe geliyor

Bu sabahı unutun, İstanbul dahil 15 ilde kritik 36 saate girildi
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması
Yok artık daha neler! Aboubakar'ın içinden Messi çıktı

Yok artık daha neler! İlk maçında içinden Messi çıktı
71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu

71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu
Güllü'nün ölümünde yeni gelişme: Kızı ve yakın arkadaşı harekete geçti

Güllü'nün ölümünden haftalar sonra şaşırtan hamle
Kırmızı kart mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu

Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu
Aralarındaki diyalog olay! Sergen Yalçın taraftarın karşısına çıktı

Deliye dönen taraftarların karşısına çıkan Sergen'in zor anları
Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı! 'Çakallarla Dans'ın 'Köfte Necmi'si ilk hasadını yaptı

Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı! 'Köfte Necmi'den ilk hasat
MHP kanun teklifi sundu: Yabancı dijital medya platformlarına uygulanan vergi artırılsın

MHP, yabancı dijital medya platformları için harekete geçti
Domenico Tedesco evine sadece iki şey için gidiyor

Tedesco'dan taraftarı kendine hayran bırakan hareket
Trump, İsrail'in hayallerini yıktı: İstikrar Gücü'nde Türkler de olacak

Trump, İsrail'in hayallerini yıktı! Netanyahu'yu çıldırtacak sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.