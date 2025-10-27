Eskişehir'de Kamyonet Kaza Yaptı, Sürücü Korundu

Eskişehir'de kontak anahtarının yerinden çıkması sonucunda direksiyonu kitlenen ve yoldan çıkarak şarampolde yan yatan kamyonetin sürücüsü, taktığı emniyet kemeri sonucunda kazayı yer almadan atlattı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kütahya-Eskişehir kara yolu üzerinde Eskişehir'e doğru seyreden H. K. yönetimindeki 16 ACR 477 plakalı nakliye işinde kullanılan kamyonet, virajı aldıktan sonra kontak anahtarının düşmesi sonucu direksiyonu kitlendi. Direksiyonlu toplayamayan sürücü kamyonetin kontrolünü kaybetti. Yol kenarında bulunan şarampole savrularak yan yatan kamyonet sürücüsü H.K., Emniyet kemerinin takılı olmasından dolayı kazayı yara almadan atlattı. Sürücünün, Eskişehir'e eşya taşımada kullandığı asansörün tamiri için Kütahya'dan geldiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR