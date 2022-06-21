Eskişehir'de kamyon ve kamyonet çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı - Haberler

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Eskişehir'de kamyon ve kamyonet çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Eskişehir'de kamyon ve kamyonet çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Eskişehir'de kamyon ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Eskişehir'de kamyon ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Seyitgazi ilçesi Numanoluk Mahallesi mevkiinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Afyonkarahisar'dan Eskişehir istikametine seyir halinde bulunan Seyit Ahmet T. idaresindeki 66 ABG 338 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen Davut T. kontrolündeki 26 AEZ 681 plakalı kamyonet çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma trafik timleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık personelleri tarafından yapılan kontrollerin ardından kamyonet sürücüsü Davut T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyonette yolcu olarak bulunan ve yaralanan Hüri S. ise ambulans ile Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ayrıca, cumhuriyet savcısının talimatıyla kamyon sürücüsü Seyit Ahmet T.'nin gözaltına alındığı bildirildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Seyit Ahmet Seyitgazi Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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