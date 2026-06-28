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Kimisi egzozuyla kimisi de otomobiline taktırdığı kamyon kornasıyla sokakta rahatsızlığa neden oldu

Kimisi egzozuyla kimisi de otomobiline taktırdığı kamyon kornasıyla sokakta rahatsızlığa neden oldu
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Eskişehir'de bir ara sokakta ses kirliliği yapan araçlardan birinin taktırdığı kamyon kornasını çalması vatandaşlarca şaşkınlıkla izlendi.

Eskişehir'de bir ara sokakta ses kirliliği yapan araçlardan birinin taktırdığı kamyon kornasını çalması şaşkınlığa neden oldu.

Tepebaşı İlçesi Eskibağlar Mahallesi Genez Sokak üzerinde geçiş yaparken korna çalıp egzoz patlatan araçların yaptığı ses kirliliği amatör kamera ile kaydedildi. Kafelerin yanından geçerken çalınan kornaların sesinin yüksekliği adeta sokakta yankılandı. Öte yandan, otomobillerden birinin taktırdığı kamyon kornasını sık sık çaldığı anlar vatandaşlarca şaşkınlıkla izlendi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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