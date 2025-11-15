Eskişehir'de Kamyon Kazası: Sürücü Yaralandı

Eskişehir'de kontrolden çıkan kamyonun refüje çarpması sonucunda gerçekleşen kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabah saat 06.00 sıralarında Eskişehir- Ankara yolu Kanlıpınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; M.A. (43) isimli şahsın idaresindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüje çarptı. Yaşanan çarpmanın etkisiyle araç kullanılamayacak hale gelirken, sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR