Eskişehir'de Kamu Arazisine Kenevir Eken Şahıs Suçüstü Yakalandı

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde kamu arazisine kenevir eken bir kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimlerce yürütülen çalışmalar kapsamında, Sarıcakaya ilçesinde bir şahsın esrar elde etmek amacıyla kenevir bitkisi ektiği bilgisine ulaşıldı. Yapılan takip sonucu şüpheli şahıs, kamu arazisine dikilmiş ve bakımı yapılmış toplam 120 kök kenevir bitkisine bakım yaptığı esnada suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR