Eskişehir'de kadını darp eden şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Eskişehir'de kadını darp eden şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir kadını cadde ortasında darp eden şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Eskişehir'de bir kadını cadde ortasında darp eden M.İ. isimli şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Şahıs, sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi Kırbaşı Caddesi'nde bir kadının darp edilmesine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen Odunpazarı Aile İçi Büro Amirliği ekipleri, şüpheli M.İ.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı