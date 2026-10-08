Haberler

Eskişehir'de kadını darp eden şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de kadını darp eden şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir kadını cadde ortasında darp eden şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir'de bir kadını cadde ortasında darp eden M.İ. isimli şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Şahıs, sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi Kırbaşı Caddesi'nde bir kadının darp edilmesine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen Odunpazarı Aile İçi Büro Amirliği ekipleri, şüpheli M.İ.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Paylaşımı olay olmuştu! İşte gözaltındaki Berna Laçin'in savunması

Paylaşımı olay olmuştu! İşte gözaltındaki Berna Laçin'in savunması
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oyuncu Sydney Sweeney ile Marilyn Monroe'nun akraba olduğu ortaya çıktı

Bu benzerlik tesadüf değilmiş! Aralarındaki bağ ortaya çıktı
Yahşihan Belediyesi başkan yardımcısının mal varlığına bakın! Tam 1630 taşınmaz

AK Partili belediyede başkan yardımcısının mal varlığına bakın
Estetik ameliyat sonrası kahreden ölüm! Acılı babadan özel hastane hakkında skandal iddia

Estetik sonrası kahreden ölüm! Özel hastane hakkında skandal iddia
Fon krizinde Bülent Turan'dan istifa çağrısı: Cumhurbaşkanımızın neşterini beklemeyin

Fon krizinde ilk kez bu çıkış yapıldı: Erdoğan'ın keskin neşterini...
Sapanca'da kahreden ölüm! Devrilen minibüsünün hasarına bakarken TIR çarptı

Devrilen minibüsten sağ çıktı, hasara bakarken TIR çarptı
Galatasaray'da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı

Bu iş bu kadar! Barış Alper imzayı atıyor
Özgür Özel'den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün

Özgür Özel'den gözdağı: Bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün