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Eskişehir'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Semineri Düzenlendi

Eskişehir'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Semineri Düzenlendi
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Eskişehir İl Jandarma ekipleri, aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi, KADES uygulaması, siber farkındalık ve güvenli internet kullanımı konularında seminer düzenledi. Sivrihisar Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılara bilgi verildi ve broşür dağıtıldı.

Eskişehir'de İl Jandarma ekipleri tarafından 'Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi', 'KADES Uygulaması', 'SİBER Farkındalık' ve Güvenli İnternet Kullanımı," konularında seminer düzenledi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli tarafından Sivrihisar Gençlik Merkezi binasında, mahalle muhtarı ve kamu çalışanlarına ve bir tavuk fabrikasında çalışan personeline yönelik seminer düzenlendi. "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve KADES, Erken Yaşta Zorla Evlendirme ile Mücadele Güvenli İnternet ve Dolandırıcılık" konularında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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