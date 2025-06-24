Eskişehir'de Kadın Sürücülerin Karıştığı Trafik Kazası

Eskişehir'de Kadın Sürücülerin Karıştığı Trafik Kazası
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Eskişehir'de iki kadın sürücünün yönetimindeki otomobillerin çarpışması sonucunda maddi hasar meydana geldi. Olay Atatürk Caddesi'nde gerçekleşti.

Eskişehir'de kadın sürücülerin idaresinde olan 2 otomobilin çarpışması sonucunda maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 10.30 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede seyir halinde olan 34 YB 3978 plakalı otomobil ile 06 DOM 274 plakalı araç birbiriyle çarpıştı. İsimleri öğrenilemeyen kadın sürücülerin karıştığı kaza maddi hasar ile atlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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