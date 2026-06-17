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Eskişehir'de kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

Eskişehir'de kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
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Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Operasyonda dedektör, alan tarama cihazı ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

Eskişehir'de kaçak kazı yaparken jandarma ekiplerince suçüstü yakalanan 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Sarıcakaya ilçesinde şüpheli şahısların define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapacağı öğrenildi. Anadolu Mirası Operasyonları kapsamında 3 şüpheli, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Kazı alanında yapılan incelemelerde şüphelilere ait olduğu tespit edilen 1 adet dedektör, 2 adet alan tarama cihazı (pointer) ve 18 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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