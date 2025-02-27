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Eskişehir'de Kaçak İçki Satışı Yaparken Yakalanan Şüpheli Hakkında Soruşturma

Eskişehir'de Kaçak İçki Satışı Yaparken Yakalanan Şüpheli Hakkında Soruşturma
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Eskişehir'in Mihalgazi İlçesi'nde jandarma ekipleri, kaçak içki satan bir şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin evinde yapılan aramada birçok kaçak içki ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Eskişehir'de kaçak içki sattığı belirlenen ve jandarma ekiplerince yakalanan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Mihalgazi İlçesi'nde bir şüpheli şahsın yasa dışı yollardan temin ettiği kaçak içkileri müşteri buldukça sattığı belirlendi. Bunun üzerine Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Ekiplerce şüpheli şahsın evinde yapılan aramada; 20 şişe bandrolsüz viski, 300 mililitre anason aroma, 15 adet 9 mm tabanca mermisi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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