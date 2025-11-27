Eskişehir'de Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Yakalandı

Eskişehir'de jandarma tarafından kent merkezindeki piknik alanında bir şüpheli şahıs üzerinde yapılan aramalarda çeşitli miktar ve türde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu suçları ile mücadeleye yönelik yürütülen saha çalışmaları neticesinde Odunpazarı ilçesi Kent Ormanı piknik alanına bir şahsın araç ile satmak için uyuşturucu madde getireceği bilgisi alındı. Kent Ormanı girişinde, bahse konu araçta ve şahsın üzerinde yapılan aramalarda, 3 gram bonzai, 2 gram metamfetamin, 5 adet grica hap, 1 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 paket sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR