Bacada çıkan yangın sonucu cadde dumanla kaplandı

Eskişehir'de bir işletmenin baca kısmında çıkan ve caddenin yoğun dumanla kaplanmasına sebep olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Güllük Mahallesi Hatboyu-1 Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir işletmenin baca kısmında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Çevre yoğun dumanla kaplanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kısa süreli paniğe sebep olan yangın, maddi hasarla atlatıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı