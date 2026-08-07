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Eskişehir'de Forklift Kazası: Kadın Sürücü Ağır Yaralandı

Eskişehir'de Forklift Kazası: Kadın Sürücü Ağır Yaralandı
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Eskişehir’de bir fabrikada iş kazası geçiren forklift sürücüsü kadın ağır yaralandı.

Eskişehir'de bir fabrikada iş kazası geçiren forklift sürücüsü kadın ağır yaralandı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen şekilde gerçekleşen kazada, forklift sürücüsü N.Ç. (51) isimli kadının bacağının kopma noktasına geldiği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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