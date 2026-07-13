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Eskişehir'de inşaatta çıkan yangın kontrol altına alındı

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Eskişehir Tepebaşı'nda bir inşaatta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 7 araç ve 21 personelle müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Eskişehir'de bir inşaatta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alındı.

Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi Erzurum Kongresi Caddesi üzerinde bir inşaatta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm yapıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 21 personelin 7 itfaiye aracıyla müdahale ettiği yangın, uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle alakalı inceme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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