Eskişehir'de Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık yaptığı esnada yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tepebaşı İlçesinde bir iş yerine Hırsızlık girişiminde bulunan ve ismi polis ekiplerince M.D. olduğu belirlenen şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince suçüstü yakalandı. Yapılan aramalarda şüpheliden; 1 yazar kasa, 1 kar maskesi, 1 demir sac kesme makası, 1 yan keski, 1 levye, 1 laptop, 1 elektronik tablet, 6 bin TL para ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda şüphelinin Tepebaşı ilçesinde meydana gelen 4 farklı hırsızlık olayını da gerçekleştirdiği tespit edildi. Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Polis ekipleri şüphelin çaldığı malzemelerin büyük bir bölümünü ise sahiplerine teslim etti. - ESKİŞEHİR