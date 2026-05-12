Hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de bir iş yerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli, polisin çalışması sonucu yakalandı.

Tepebaşı ilçesinde 10 Nisan tarihinde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde şüphelilerin A.S., H.O., N.T. ve Y.T. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Polis tarafından ikametlerinde yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolü akabinde adliyeye sevk edilecek. - ESKİŞEHİR

