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Eskişehir'de Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Çobanlık Yaparken Yakalandı

Eskişehir'de Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Çobanlık Yaparken Yakalandı
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Eskişehir'de jandarma ekipleri, 'Büyük veya Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı' suçundan kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan bir şahsı çobanlık yaptığı sırada yakaladı. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince, 'Büyük veya Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs çobanlık yaparken yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Dedektif Timleri ile Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, çobanlık yaptığı belirlenen ve 'Büyük veya Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı' ile 'Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma' suçlarından 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahsın tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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