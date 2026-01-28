Haberler

Bebek arabasıyla hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de Ocak ayında farklı tarihlerde onlarca hırsızlık olayı ile ilgili olarak H.A. isimli şüpheli, adliyeye sevk edilip tutuklandı. Olaylarda yaklaşık 150 bin TL maddi zarar tespit edildi.

Eskişehir'de ocak ayı içerisinde onlarca kez hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen bebek arabalı şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir'de, Ocak ayı içerisinde farklı tarihlerde ve farklı adreslerde; iş yerleri, park halindeki araçlar ve ikamet bahçelerinden bakır malzeme, nakit para, araç parçaları ve bisiklet çalındığı, olaylarda ayrıca mala zarar verildiği tespit edildi. Meydana gelen olaylarda toplam maddi zararın yaklaşık 150 bin olduğu belirlendi. Olaylarla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda, tüm olayların şüphelisinin H.A. olduğunu tespit etti. Kısa sürede yakalanan şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan şüphelinin karıştığı iki ayrı olayın ise güvenlik kameralarına yansıdığı görüldü.

Şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerin ardından, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
