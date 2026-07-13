Haberler

Hırsızlık amacı ile evin kapısını açmaya çalışırken suçüstü yakalanan 3 kadın tutuklandı

Hırsızlık amacı ile evin kapısını açmaya çalışırken suçüstü yakalanan 3 kadın tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de bir apartman dairesinin kapısını meyve bıçağıyla açmaya çalışan 3 kadın, polis ekiplerince suçüstü yakalanarak tutuklandı.

Eskişehir polis ekipleri bir evin kapısını hırsızlık amacı ile zorlayarak açmaya çalışan 3 kadını suçüstü yakaladı.

Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi'ndeki bir apartmana hırsızlık amacıyla şüpheli şahısların girdiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine ulaşan Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri, apartmanın 9'uncu katında bir dairenin kapısını meyve bıçağı ile açmaya çalışan G.Ç., Y.Y. ve D.Ç. isimli kadınları suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Daha önce de çok sayıda suça karıştığı tespit edilen 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 ilde 25 şüpheli gözaltına alındı

Yazıcıoğlu dosyası raftan indi! Tasarlayarak öldürmekten gözaltındalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF'nin istediği parayı duyar duymaz ligden çekildiklerini açıkladılar

TFF'nin istediği parayı duyar duymaz ligden çekildiklerini açıkladılar
Netflix'te yeni dönem başlıyor! Alışkanlıklar tamamen değişecek

Milyonlarca abone şokta! Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Emlak konut, Hayat Mekke projesinin Mekke ve Cidde satış ofislerini açtı!

Emlak konut, Hayat Mekke projesinin Mekke ve Cidde satış ofislerini açtı!
Jurassic Park serisiyle tanınan aktör Sam Neill hayatını kaybetti

Efsane filmin başrol oyuncusu hayatını kaybetti
Ahbap Derneği çalışanlarına operasyon! Evlerden neler çıktı neler

Ahbap Derneği çalışanlarına operasyon! Evlerden neler çıktı neler
Dünya birincisi olan Ali Koç'un annesiyle diyaloğu gülümsetti

Dünya birincisi olan Ali Koç'un annesiyle diyaloğu gülümsetti
Otobüste mide bulandıran görüntü! Polis hemen harekete geçti

Otobüste mide bulandıran görüntü