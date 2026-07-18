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Eskişehir'de hatalı U dönüşü kazaya sebep oldu: 1 yaralı

Eskişehir'de hatalı U dönüşü kazaya sebep oldu: 1 yaralı
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Eskişehir Tepebaşı'nda hatalı U dönüşü yapan hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis inceleme başlattı.

Eskişehir'de hatalı U dönüşü yaptığı belirtilen hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi Malkoç Bey Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A. isimli şahsın idaresindeki 26 BC 312 plakalı hafif ticari araç, caddede hatalı bir U dönüşü yaptı. Bu esnada aynı istikamette seyir halinde olan H.F. isimli şahsın idaresindeki 26 ALR 656 motosiklet, araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şahsın motosikleti ise, çekici ile otoparka götürüldü.

Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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