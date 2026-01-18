Hatalı park trafiği kilitledi

Eskişehir'de iki sokağın kesişiminde hatalı park edilen bir otomobil nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, yolda kalan diğer sürücüler duruma sert tepki gösterdi.

Eskişehir'in işlek noktalarından Demirciler Sokak ile Ertuğrul Bey Sokak kesişiminde, bir aracın sürücüsü tarafından gerçekleştirilen hatalı park trafiği felç etti. Aracın yol akışını engelleyecek şekilde uygunsuz bırakılması nedeniyle bölgede kısa sürede uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik akışı tamamen aksadı. Dakikalarca yolda ilerleyemeyen diğer araç şoförleri, yolu kapatan sürücüye korna çalarak ve tepki göstererek durumun bir an önce çözülmesini bekledi. - ESKİŞEHİR