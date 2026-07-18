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Eskişehir'de hamamda kalbi duran adam hastaneye kaldırıldı

Eskişehir'de hamamda kalbi duran adam hastaneye kaldırıldı
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Eskişehir Odunpazarı'nda bir hamamda yıkanan yaşlı adam fenalık geçirdi. Kalbi duran adama ambulansta yaklaşık 20 dakika kalp masajı yapıldı. Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan adamın ölüp ölmediği henüz bilinmiyor.

Eskişehir'de girdiği hamamda kalbi duran ve ambulansta yaklaşık 20 dakika kalp masajı yapılan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

Olay, Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Karagül Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan bir hamamın havuzunda yıkanan yaşlı adam, fenalık geçirdi. Su yüzeyinde hareketsiz şekilde duran adamı fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kalbi durduğu belirlenen yaşlı adama ambulansta yaklaşık 20 dakika boyunca kalp masajı yapıldı. Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şahsın ölüp ölmediği henüz bilinmiyor.

Öte yandan, adamı sudan çıkarttığını iddia eden bir şahıs, hamam görevlilerinin olaya karşı duyarsız davrandıklarını öne sürdü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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