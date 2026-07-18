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Eskişehir'de hamamda kalbi duran adam hayatını kaybetti

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Eskişehir'de girdiği hamamda fenalaşan ve kalbi duran yaşlı adama ambulansta 20 dakika kalp masajı yapıldı. Hastaneye kaldırılan şahıs tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eskişehir'de girdiği hamamda kalbi duran ve ambulansta yaklaşık 20 dakika kalp masajı yapılarak hastaneye kaldırılan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Karagül Sokak'ta meydana gelmişti. Sokak üzende bulunan bir hamamın havuzunda yıkanan yaşlı adam, fenalık geçirmişti. Adamı suyun içerisinde hareketsiz halde gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edilmişti. Kalbi durduğu belirlenen yaşlı adama ambulansta yaklaşık 20 dakika boyunca kalp masajı yapılmıştı. Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şahsın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis ekiplerince olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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