Haberler

Eskişehir'de Hala Cinayetinde Akıl Sağlığı Raporu Açıklandı

Eskişehir'de Hala Cinayetinde Akıl Sağlığı Raporu Açıklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de halasını öldüren Süleyha Yılmaztürk'ün akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edildi. Davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

ESKİŞEHİR'de tartıştığı halası Naciye Yılmaztürk'ü bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Süleyha Yılmaztürk için talep edilen akıl sağlığı raporu mahkemeye ulaştı. Raporda, Yılmaztürk'ün akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edildi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Ihlamurkent Mahallesi'nde Ocak 2024'te Süleyha Yılmaztürk ile halası Naciye Yılmaztürk arasında evde tartışma çıktı. Süleyha Yılmaztürk, tartışma sırasında Naciye Yılmaztürk'ü bıçakladı. Komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Naciye Yılmaztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan Süleyha Yılmaztürk, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkeme tarafından 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu Süleyha Yılmaztürk hakkında 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. İddianamede sanık Yılmaztürk hakkında 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Davanın son duruşmasına tutuklu sanık Süleyha Yılmaztürk'ün yanı sıra taraf avukatları katıldı. Heyet, Süleyha Yılmaztürk'ün yapılan adli muayenesinde akıl sağlığının yerinde olduğuna dair raporun mahkemeye ulaştığını belirtti. Sanık Süleyha Yılmaztürk ise avukatını azlettiğini ifade ederek, "Kanımda çıkan ilaç etken maddesinin araştırılmasını istiyorum. Müdafi avukatının dosyadan çekilmesini istiyorum. Barodan yeni bir avukat atanmasını istiyorum, beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti duruşmayı ertelerken, sanık Yılmaztürk'ün ise tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sonraki duruşmada sanık Yılmaztürk hakkında karar verileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
Araç sahipleri dikkat! Eski tip sürücü belgelerini yenilemek için son tarih 31 Ekim

Araç sahipleri dikkat! Son tarih 31 Ekim, bu sefer süre uzatılmayacak
Trump'tan Putin'e tüm dünyayı tedirgin eden gözdağı: Gerekirse herkesten iyi nükleer silahımız var

Trump'tan Putin'e tüm dünyayı tedirgin eden gözdağı: Gerekirse...
Erdoğan Kabine sonrası sinyali verdi, 30 hesaba erişim engeli getirildi

Erdoğan "Kökünü kurutacağız" dedi, saatler sonra operasyon geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pişman oldular! Cagliari'den Semih Kılıçsoy kararı

Pişman oldular! Cagliari'den Semih kararı
Yıllardır aranıyordu! Saklandığı yere bakın

Yıllardır aranıyordu! Saklandığı yere bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.