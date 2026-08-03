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Eskişehir'de Kontrolden Çıkan Hafif Ticari Araç Toprak Alana Çıktı: 2 Yaralı

Eskişehir'de Kontrolden Çıkan Hafif Ticari Araç Toprak Alana Çıktı: 2 Yaralı
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Eskişehir Sultandere Mahallesi Selami Vardar Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki toprak alana çıkarak durabildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Eskişehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın yol kenarındaki toprak alana çıkarak durabildi, meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sultandere Mahallesi Selami Vardar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 E 9576 plakalı hafif ticari araç, caddede seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulan araç, yolun sağ tarafında bulunan toprak alana çıkarak durabildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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