Polisten günübirlik kiralanan evlere denetim

Eskişehir'de günübirlik kiralanan evlere yönelik yapılan polis denetiminde, Kimlik Bildirim Sistemi'ne (KBS) eksik veri gönderdiği belirlenen 3 işletme hakkında cezai işlem uygulandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinde yılbaşı tedbirleri kapsamında il genelinde, 45 personel ve 8 ekibin katılımıyla günübirlik kiralanan evlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada, 851 odası bulunan 64 işletme denetlenirken, 3 işletmenin Kimlik Bildirim Sistemi'ne (KBS) eksik veri gönderdiği tespit edildi. Bu işletmelere cezai işlemler uygulandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR