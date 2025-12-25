Haberler

Gıda ve yem denetimlerinde 694 bin TL ceza kesildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de gerçekleştirilen gıda ve yem denetimlerinde toplam 694 bin 620 TL ceza kesildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 294 gıda ve yem işletmesini denetleyerek çeşitli idari yaptırımlar uyguladı.

Eskişehir'de son 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen gıda ve yem denetimleri sonucunda toplam 694 bin 620 TL ceza yazıldı.

Eskişehir Valiliği, 'Tüketici Sağlığının Korunması ve Güvenilir Gıda Arzı Aylık Haftalık Raporu'nu yayınladı. Paylaşılan bilgiye göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerince 18-24 Aralık 2025 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 294 risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi, 5 numune alımı, 56 ithalat ile 170 ihracat işlemleri gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda toplam 10 idari yaptırım uygulandığı, 694 bin 620 TL ceza yazıldığı, 4 imha ve 1 toplatma kararı alındığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Sadettin Saran, adliyede

Saran ifade veriyor! Yönetici ve taraftarlar adliyeye akın etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kentin bir yanında bahar havası diğer yanında dondurucu soğuk hakim

Bu kentte bir yanda bahar havası bir yanda dondurucu soğuk
Piyangodan kazandığı 580 milyon lirayı yiyince çöpçülüğe geri döndü

Piyangodan kazandığı 580 milyon TL'yi yiyince çöpçülüğe geri döndü
93 yaşındaki Mehmet amcadan duygulandıran hareket! Son birikimini bakın nereye bağışladı

Mehmet amcadan örnek hareket! Son birikimini bakın nereye bağışladı
Mahsur kaldığı dağdan 4 gün sonra kurtarıldı: Yıldızlara bakacaktım, canım sıkılmıştı

Drona bu hareketi yaptı, beklediği yardım eli 4 gün sonra uzandı
Kentin bir yanında bahar havası diğer yanında dondurucu soğuk hakim

Bu kentte bir yanda bahar havası bir yanda dondurucu soğuk
Cezaevi müdürü genelevden çıkarken yakalandı

Skandalın bu kadarı! Cezaevi müdürü genelevden çıkarken yakalandı
Hücrede ölü bulunmuştu! Epstein 18 gün önce öldürülmeye çalışılmış

Çocuk istismarcısı hapiste öldürüldü mü? Dosyaya giren bomba detay