Gıda ve yem denetimlerinde 694 bin TL ceza kesildi

Eskişehir'de son 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen gıda ve yem denetimleri sonucunda toplam 694 bin 620 TL ceza yazıldı.

Eskişehir Valiliği, 'Tüketici Sağlığının Korunması ve Güvenilir Gıda Arzı Aylık Haftalık Raporu'nu yayınladı. Paylaşılan bilgiye göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerince 18-24 Aralık 2025 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 294 risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi, 5 numune alımı, 56 ithalat ile 170 ihracat işlemleri gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda toplam 10 idari yaptırım uygulandığı, 694 bin 620 TL ceza yazıldığı, 4 imha ve 1 toplatma kararı alındığı belirtildi. - ESKİŞEHİR