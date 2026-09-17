Eskişehir’de gıda ve yem denetimlerinde 554 bin TL ceza

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Eskişehir'de son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen gıda ve yem denetimleri sonucunda toplam 554 bin 885 TL ceza yazıldı.

Eskişehir Valiliği, 'Tüketici Sağlığının Korunması ve Güvenilir Gıda Arzı Haftalık Denetim Raporu'nu yayınladı. Paylaşılan bilgiye göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 - 16 Eylül 2026 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 298 risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi, 5 numune alımı, 65 ithalat ile 234 ihracat işlemleri gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda toplam 4 idari yaptırım uygulanırken, 554 bin 885 TL ceza yazıldığı, 2 imha ve 2 toplatma kararı alındığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı