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Eskişehir'de Gıda Denetimlerinde 396 Bin TL Ceza

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Eskişehir’de son 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen gıda ve yem denetimleri sonucunda toplam 396 bin 271 TL ceza yazıldı.

Eskişehir'de son 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen gıda ve yem denetimleri sonucunda toplam 396 bin 271 TL ceza yazıldı.

Eskişehir Valiliği, 'Tüketici Sağlığının Korunması ve Güvenilir Gıda Arzı Haftalık Denetim Raporu'nu yayınladı. Paylaşılan bilgiye göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerince 13-19 Ağustos 2026 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 319 risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi, 8 numune alımı, 50 ithalat ile 118 ihracat işlemleri gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda toplam 7 idari yaptırım uygulanırken, 396 bin 271 TL ceza yazıldığı, 4 imha ve 1 toplatma kararı alındığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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