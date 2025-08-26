Eskişehir'de Genç, Serinlemek İçin Girdiği Çaydan Kurtarıldı

Eskişehir'de bir genç serinlemek amaçlı girdiği Porsuk Çayı'ndan zabıta ekipleri tarafından çıkarıldı.

Olay Porsuk Bulvarı Suboyu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.Ö.B. (19) sıcaktan bulandıp serinlemek amacıyla Porsuk Çayı'na girdi. Ardından genci gören zabıta ekipleri, 112 Acil Sağlık Ekipleri'ne ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Ardından zabıta ekipleri çocuğu Porsuk Çayı'ndan çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından gence kontrol amaçlı ilk müdahale gerçekleştirildi. Kontroller sonrasında K.Ö.B'nin olay yerinden kendi iradesiyle ayrıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR