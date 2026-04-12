Ankara Demirspor Bursaspor maçı öncesi tribünde kavga çıktı
Eskişehir Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda Ankara Demirspor-Bursaspor maçı öncesinde taraftarlar arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olay, stadyumun doğu tribünlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, maç öncesi oyuncuların ısındığı esnada bir grup taraftar arasında henüz bilinmeyen sebeple gerginlik yaşandı. Olayın büyümesi sonucunda tribünde kavga çıktı. Arbede, polis ve çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı