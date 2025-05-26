Eskişehir'de Fuhuş Operasyonunda 7 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Eskişehir'de Fuhuş Operasyonunda 7 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
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Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 şüphelinin adliyeye sevk edilmesi sırasında bir kadının gözyaşları dikkat çekti. Operasyon, 10 adreste yapılan aramalarda ruhsatsız silah ve para ele geçirilmesiyle sonuçlandı.

Eskişehir merkezli düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli adliye sevk edildi. Operasyonda gözaltına alınan bir şüphelinin adliye sevk edilirken gözyaşı dökmesi dikkat çekti.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan 'Fuhşa Teşvik, Aracılık, Zorlama veya Yer Temini' suçlarına yönelik çalışmalar sonucunda Eskişehir, Antalya ve Malatya illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonrasında 10 adresteki aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 4 adet 9 fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 13 bin 500 para ele geçirilmiştir. Yapılan operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk sırasında şüphelilerden bir kadının gözyaşlarına hakim olamaması dikkat çekti. Şüpheli kadın gözyaşları içinde adliyeye sokuldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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