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Eskişehir'de freni boşalan minibüs 2 otomobile çarptı

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Erenköy Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, freni boşalan minibüs sürüsünün kontrolünden çıkarak 2 otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, 3 araçta büyük maddi hasar meydana geldi.

Eskişehir'de freni boşaldığı iddia edilen bir minibüs, 2 otomobile çarptıktan sonra durabildi.

Erenköy Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, edinilen bilgilere göre, freni boşalan minibüs sürüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan ve hızla giden minibüs, çevrede bulunan 2 otomobile çarptı. Kazada şans eseri hiç kimse yaralanmazken, 3 araçta büyük maddi hasar oluştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Erenköy 3-sayfa Güncel trafik Yaşam Olay Kaza

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