Eskişehir'de freni boşalan minibüs 2 otomobile çarptı
Erenköy Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, freni boşalan minibüs sürüsünün kontrolünden çıkarak 2 otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, 3 araçta büyük maddi hasar meydana geldi.
Eskişehir'de freni boşaldığı iddia edilen bir minibüs, 2 otomobile çarptıktan sonra durabildi.
Erenköy Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, edinilen bilgilere göre, freni boşalan minibüs sürüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan ve hızla giden minibüs, çevrede bulunan 2 otomobile çarptı. Kazada şans eseri hiç kimse yaralanmazken, 3 araçta büyük maddi hasar oluştu. - ESKİŞEHİR