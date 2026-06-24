Haberler

Facianın eşiğinden dönüldü: Freni boşalan kamyon 2 kamyona çarptı, parka metreler kala durdu

Facianın eşiğinden dönüldü: Freni boşalan kamyon 2 kamyona çarptı, parka metreler kala durdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de park halindeyken freni boşalan kamyon, yokuş aşağı hızlanarak parka doğru ilerledi. İki kamyona çarparak durabilen araç, çocuklarla dolu parka 2 metre kala faciayı önledi.

Eskişehir'de park halindeyken freni boşalan ve sürücüsü bulunmayan kamyon, yokuş aşağı hızlanarak parka doğru ilerledi. Kamyon, park halindeki iki kamyona çarparak çok sayıda vatandaşın bulunduğu parka 2 metre kala durabildi.

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Ercihan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokağın yokuş kısmında park halinde bulunan 26 AOP 281 plakalı kamyonun henüz belirlenemeyen bir nedenle freni boşaldı. İçerisinde sürücüsü bulunmayan ağır vasıta, yokuş aşağı hızlanarak ilerlemeye başladı. Kamyonun yöneldiği istikamette, olay anında oyun oynayan çocuklar ve dinlenen vatandaşlarla dolu olan mahalle parkının bulunması çevrede büyük bir paniğe neden oldu. Hızla parka doğru yönelen 26 AOP 281 plakalı kamyon, şans eseri yokuşu kesen istikamette yan bir şekilde park edilmiş olan 26 AKE 039 ve 26 ABM 420 plakalı diğer iki kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyer görevi gören araçlar sayesinde hızını kaybeden kamyon, vatandaşların bulunduğu parka sadece 2 metre mesafe kala durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayda şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, kazaya karışan üç araçta da maddi hasar meydana geldi. Ekipler tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Parkın içi çocuk dolu, en 500 kişi vardı"

Olay anını anlatan bir vatandaş, "Çok büyük bir faciadan, katliamdan dönüldü. Parkın içi doluydu. Kamyonet o boşluktan geldi, iki tane araca vurdu. Araçlar olmasaydı parkın içi her gün çocuk dolu, en az 500 kişi vardı. Allah korudu. Çok şükür can kaybı yok" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: KAAN'da Ankara'nın istediği olacak

Trump resmen doğruladı: Ankara'nın istediği olacak
İçeriğinde neler var, nasıl uygulanacak? Süreç yasasında yeni detaylara Haberler.com ulaştı

İşte günler içinde Meclis'e gelecek yasanın detayları
Polislerin beklediği yasa, Meclis'ten geçti

Polislerin beklediği yasa, Meclis'ten geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de 2 yeni imza daha! Kampa katıldılar

İki isimle de sessiz sedasız imza atıldı! Kampa dahi katıldılar
Akşehir Belediye Başkanı'ndan skandal hizmet! Yere Türk bayrağı çizdiler

Belediye başkanı bu rezilliği, "Başlıyoruz" diye duyurdu
Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş derhal tahliye edilmeli

"Pişman değilim" diyen Kılıçdaroğlu'ndan yeni çıkış
Halil Ergün'den dikkat çeken çıkış: Her haltı Atatürkçüyüm diyenler yiyor

"Atatürkçülük" çıkışı ortalığı karıştıracak: Her haltı...
Demirtaş'tan 'Az kaldı' çıkışı! Erdoğan'a çağrısında Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici

Direkt Erdoğan'a çağrı yaptı, Kılıçdaroğlu detayı bomba
İsrail'den ABD'ye görülmemiş tehdit: Yakın gelecekte çatışma rotasına gireriz

Herkes şaşkın! İsrail'den ABD'ye savaş tehdidi: Yakın gelecekte...
Türkiye’nin hayalet köyüne Avrupa’dan akın akın göç başladı

Türkiye'nin hayalet köyüne dönüş! Avrupa'dan akın akın geliyorlar