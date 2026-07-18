Eskişehir'de fırın bacasında çıkan yangın paniğe sebep oldu

Eskişehir'de bir fırında çıkan ve çevrede paniğe sebep olan yangın, esnaf tarafından büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Akçağlan mahallesi Cumhuriyet bulvarı üzerinde bulunan bir fırının bacasında başlayan yangın sebebi ile çevreye duman yayılmaya başladı. Dumanı fark eden esnaf, yangına ilk müdahaleyi yaparak alevlerin çevreye yayılmasını önledi. İhbar üzerine olay yerine 2 adet itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından kontrolü yapılan bacanın herhangi bir sorun teşkil etmediği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı