Eskişehir'de fırın bacasında çıkan yangın paniğe sebep oldu
Eskişehir'de bir fırının bacasında çıkan yangın, çevredeki esnafın erken müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken, bacada herhangi bir sorun olmadığı belirlendi.
Eskişehir'de bir fırında çıkan ve çevrede paniğe sebep olan yangın, esnaf tarafından büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Akçağlan mahallesi Cumhuriyet bulvarı üzerinde bulunan bir fırının bacasında başlayan yangın sebebi ile çevreye duman yayılmaya başladı. Dumanı fark eden esnaf, yangına ilk müdahaleyi yaparak alevlerin çevreye yayılmasını önledi. İhbar üzerine olay yerine 2 adet itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından kontrolü yapılan bacanın herhangi bir sorun teşkil etmediği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR