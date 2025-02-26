Suç makinesi yakalandı! 12 yıl boyunca bakın nasıl kaçmış
Eskişehir'de 4 ayrı suçtan 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalanmamak için 12 yıl boyunca kardeşinin kimliğini kullanarak firari yaşayan şahıs yakalandı. Şüpheli polis sorgusu ardından adliyeye sevk edildi.
Film sahnelerini aratmayan olay, Eskişehir'de yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Ali Rıza İ. isimli şahsın farklı kimlikle işlem yaptığı tespit edildi.
SUÇ MAKİNESİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Şahısla ilgili ekiplerce çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda bahse konu kişinin 23 Aralık 2013 tarihinden beri; iftira, kamu malına zarar verme, başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma ve ibadete ayrılmış eşya hakkında hırsızlık suçlarından toplamda 7 yıl 1 ay hapis cezasının bulunduğu belirlendi.
YILLARDIR KARDEŞİNİN KİMLİĞİNİ KULLANIYORDU
Yaklaşık 12 yıldır firari yaşayan şahsın kardeşinin kimliğini kullanarak hayatına devam ettiği öğrenildi. Polis ekiplerince kardeşinin ikametinde yakalanan Ali Rıza İ. adliyeye sevk edildi.