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Suç makinesi yakalandı! 12 yıl boyunca bakın nasıl kaçmış

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Eskişehir'de 4 ayrı suçtan 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalanmamak için 12 yıl boyunca kardeşinin kimliğini kullanarak firari yaşayan şahıs yakalandı. Şüpheli polis sorgusu ardından adliyeye sevk edildi.

Film sahnelerini aratmayan olay, Eskişehir'de yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Ali Rıza İ. isimli şahsın farklı kimlikle işlem yaptığı tespit edildi.

SUÇ MAKİNESİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Şahısla ilgili ekiplerce çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda bahse konu kişinin 23 Aralık 2013 tarihinden beri; iftira, kamu malına zarar verme, başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma ve ibadete ayrılmış eşya hakkında hırsızlık suçlarından toplamda 7 yıl 1 ay hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

YILLARDIR KARDEŞİNİN KİMLİĞİNİ KULLANIYORDU

Yaklaşık 12 yıldır firari yaşayan şahsın kardeşinin kimliğini kullanarak hayatına devam ettiği öğrenildi. Polis ekiplerince kardeşinin ikametinde yakalanan Ali Rıza İ. adliyeye sevk edildi.

Suç makinesi yakalandı! 12 yıl boyunca bakın nasıl kaçmış
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMahmutabla:

İyi de niye kaçmış ki. Topu topu 7 yıl cezası varmış. En fazla 20 gün yatar çıkardı. Büyük ihtimal onu da yatmazdı da işte toplum tepkisinden 20 gün falan yatardı.

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