Farklı suçlardan 52 yıl hapisle aranan 3 şahıs yakalandı

Farklı suçlardan 52 yıl hapisle aranan 3 şahıs yakalandı
Güncelleme:
Eskişehir Emniyeti, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahsı düzenlenen operasyonla yakaladı. Aranan şahıslar arasında hırsızlık, dolandırıcılık ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından uzun cezalara sahip kişiler bulunuyor.

Eskişehir'de farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs, polis operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kentte aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda; haklarında, hırsızlık ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 9 yıl 6 ay 14 gün hapis cezası bulunan A.U., bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan G.İ. ve kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka sigorta kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması ve bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık, tehdit ve toplamda 12 farklı suçtan 29 yıl 9 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 264 bin 20 TL adli cezası bulunan R.B. isimli şahıs yakalandı. - ESKİŞEHİR

