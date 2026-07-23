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Et yüklü tır şarampole devrildi

Et yüklü tır şarampole devrildi
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Eskişehir'de et yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi. Sürücü yara almadan kurtulurken, etler vinç yardımıyla başka bir kamyona aktarıldı.

Eskişehir'de et yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi. Tırdaki etler vinç yardımıyla başka bir kamyona aktarıldı.

Kaza, Bozüyük-Eskişehir kara yolunun Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Scania marka 16 BUM 032 plakalı et yüklü tır ve buna bağlı 16 BUS 691 plakalı dorse, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Kazada tır sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken araçta maddi hasar oluştu.

Devrilen tırın dorse kısmındaki etlerin tahliyesi için bölgeye vinç ve nakliye kamyonu çağrıldı. Tırın içerisindeki etler, vinç yardımıyla diğer kamyona yüklendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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