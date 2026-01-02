Kediler ısınsın diye kullanılan elektrikli ısıtıcı yangına sebep oldu

Eskişehir'de, iddiaya göre kedilerin ısınması için bir sitenin zemin katında kullanılan elektrikli ısıtıcı yangına sebebiyet verirken, 1 kişi dumandan rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Odunpazarı ilçesi Akçağlan Mahallesi Cumhuriyet bulvarı üzerinde bulunan bir siteye ait 8 katlı apartmanın zemin katında meydana geldi. İddiaya göre apartmanda ikamet eden bir şahsın, zemin kattaki kediler üşümesin diye açık bıraktığı elektrikli ısıtıcı yangına sebep oldu. Alevilerin büyümesiyle başta apartman olmak üzere, bahse konu yer yoğun duman altında kaldı. Alevleri fark eden apartman sakinleri olaya yangın tüpüyle müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Site sakinleri ve binanın altında bulunan dükkanlar kontrol amaçlı tahliye edildi. Dumandan ektilenen 1 kişi ambulansta yapılan ilk tedavisinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İtfaiyenin uzun uğraşlar sonunda kontrol altına alınan yangında apartmanın depo kısmı olarak kullanılan alanda maddi hasar meydana geldi. Öte yandan yangından kedilerin kaçıp kurtulduğu, aralarında telef olanın olmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR