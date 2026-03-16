Kazada göğsüne bisiklet gidonu saplanan 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Eskişehir'de elektrikli bisiklet sürerken çukura takılıp düşen 9 yaşındaki Ömer Çelik, gidonun göğsüne saplanması sonucu hayatını kaybetti. Olay, bozuk yolların tehlike oluşturduğunu ortaya koydu.

Olay, saat 19.30 sıralarında Zincirlikuyu Mahallesi Çağlayanlar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrikli bisikletle sürat yapan Ömer Çelik (9), yoldaki otopark rampasına takılarak savruldu. Yere düşen çocuk, bisiklet gidonunun göğsüne saplanması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çok miktarda kan kaybeden Ömer Çelik'e ambulansta müdahale edildi. Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mahalle sakinleri, kazalara sebep olduğunu belirttikleri bozuk yolların onarılması gerektiğini söyledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
