Ters yöne girmeye çalışan üç tekerlekli elektrikli araç kaza yaptı

Eskişehir'de ters yöne girmeye çalışan üç tekerlekli elektrikli aracın otomobil ile çarpışması sonucu gerçekleşen trafik kazasında maddi hasar oluştu.

Kaza, dün Şeker Mahallesi Borsa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; çevre yolundan gelen 28 AEC 670 plakalı otomobil, ters yöne girmeye çalışan üç tekerlekli elektrikli araç ile çarpıştı. Yaşanan çarpışma sonucunda elektrikli aracın camları kırılırken, maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan taraflar arasında yaşanan gerginliğe ekipler müdahale etti. Elektrikli araçta bulunan bir kadın, ekiplere zorluk çıkardı. Sakinleştirilemeyem kadın, öfkeden kendisini yerlere attı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı