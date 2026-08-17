Eskişehir'de Kuş Elektrik Tellerine Çarptı, Otluk Alanda Yangın Çıktı

Eskişehir'de elektrik tellerine çarpan bir kuşun sebep olduğu iddia edilen kıvılcımlar otluk alanda yangın çıkardı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Sivrihisar ilçesine bağlı Sığırcık Mahallesi Çardakbeli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bölgeden geçen yüksek gerilim veya elektrik hatlarına çarpan bir kuş sebebiyle tellerde temas ve kıvılcım oluştu. Tellerden sıçrayan kıvılcımların yerdeki kuru otları tutuşturmasıyla birlikte arazide yangın çıktı. Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayılan alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı