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Eskişehir'de el freni çekilmeyen kamyonet geri kayarak sürücünün ölümüne neden oldu

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Eskişehir'de el freni çekilmeyen kamyonet geri kayarak sürücünün ölümüne neden oldu
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Eskişehir Odunpazarı'nda saat 09.58'te sürücü, el frenini çekmeden indiği kamyonetin geri gelmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti. Cenazesi Eskişehir Şehir Hastanesi Morgu'na kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'de el frenini çekmediği kamyonetin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.58 sıralarında Odunpazarı ilçesine bağlı Gülpınar Mahallesi'nde 2. Arabacılar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 VK 082 plakalı kamyoneti kullanan sürücü, el frenini çekmeden araçtan indi. Kamyonetin arkasında yürüyen sürücü, el freni çekilmediği için geri geri gelen ve kendisine çarpan aracın altında kaldı. Kaza sonucu hayatını kaybeden şahsın cenazesinin Eskişehir Şehir Hastanesi Morgu'na kaldırıldığı öğrenildi. Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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