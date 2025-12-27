Haberler

Kayıp çocuk evinden 7 kilometre uzakta bulundu

Güncelleme:
12 yaşındaki Miraç Yılmaz, sabah ekmek almak için evden çıktığı sırada kayboldu. Yapılan arama çalışmaları sonucunda 7 kilometre uzakta bulundu. Soğuktan etkilendiği tespit edilen çocuk hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de sabah ekmek almaya gidip kaybolan ve evinden yaklaşık 7 kilometre uzakta bulunan 12 yaşındaki çocuk, soğuktan etkilendiği için hastaneye kaldırıldı.

Şirintepe Mahallesi Seyman Sokak üzerindeki bir apartmanda oturan Miraç Yılmaz (12), ekmek almak için saat 11.00 sıralarında evden ayrılmış ve kaybolmuştu. Küçük Miraç'tan saatlerce haber alamayan ailenin İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp müracaatında bulunması üzerine, polis ekiplerinin arama çalışmaları başlatılmıştı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, kayıp küçük çocuğun evinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta Sakintepe Mahallesi'nde bulunduğu öğrenildi. Yolunu kaybettiğini belirten ve soğuktan etkilendiği tespit edilen çocuk, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Miraç Yılmaz'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
