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Ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosiklet kaldırıma çarptı: 1 yaralı

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosiklet kaldırıma çarptı: 1 yaralı
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Eskişehir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden ehliyetsiz sürücünün motosikleti kaldırıma çarptı. Kazada 1 kişi hafif yaralanırken, motosiklet hurdaya döndü ve trafikten menedildi.

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin kaldırıma çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hafif yaralandı. Sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlenirken, hurdaya dönen motosiklet trafikten menedildi.

Kaza, dün gece Ankara Çevre Yolu Yanık Kahveler Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; M.S. (20) idaresindeki 11 EK 985 plakalı motosiklet, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet adeta hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü M.S.'ye ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının bacağından hafif şekilde yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yapılan incelemelerde sürücü M.S.'nin ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Kullanılmaz hale gelen motosikletin bağlanacağı öğrenildi.

Kaza ile ilgili polis ekipler tarafından inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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