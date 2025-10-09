Haberler

Eskişehir'de Dolandırıcılık Girişimi Engellendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de polisin dikkati sayesinde dolandırıcılara 180 bin TL kaptırmak üzere olan bir vatandaşın mağduriyeti önlendi. Elinde siyah poşetle şüpheli hareketler sergileyen şahıs, bankadan çektiği parayı dolandırıcılara göndermeye çalışıyordu.

Eskişehir'de dolandırıcılara 180 bin TL kaptırmak üzereyken polisin dikkati sayesinde vatandaşın mağduriyeti önlendi.

Eskişehir'de Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan özel bir banka önünde gerçekleştirilen denetim sırasında, elinde siyah poşet bulunan T.K. isimli şahsın şüpheli hareketleri üzerine yapılan kontrolde, şahsın dolandırıcılık girişiminin mağduru olmak üzere olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede, T.K. isimli şahsın bankadan çektiği 180 bin TL'yi, kendisini telefonla arayarak "İcra dosyası bulunduğunu ve bu nedenle para yatırması gerektiğini" söyleyen dolandırıcılara göndermek üzere olduğu anlaşıldı. Ekipler tarafından olayla ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılırken, vatandaşın mağduriyeti önlendi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gazze teşekkürü

Trump kameralar önünde teşekkür etti: Erdoğan inanılmaz bir iş çıkardı
Şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvurdu, karnından çıkan şoke etti

Şişkinlik şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından çıkan şoke etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Neredeyse heykeli dikilecek! Real Madrid'in 5 yıllık Arda Güler planı belli oldu

Neredeyse heykeli dikilecek! İşte Real Madrid'in 5 yıllık Arda planı
Şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvurdu, karnından çıkan şoke etti

Şişkinlik şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından çıkan şoke etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.