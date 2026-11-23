Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 16-22 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 4 bin 985 sürücüye trafik cezası kesildi.

Eskişehir Valiliği, il genelinde polis ve jandarma ekiplerinin son bir haftada gerçekleştirdiği trafik uygulamalarının verilerini paylaştı. Yapılan denetimler kapsamında 27 bin 852 araç ve sürücü, 4 bin 354 yük taşımacılığı, bin 33 yolcu taşımacılığı, 2 bin 939 alkol denetimi, 466 motosiklet, 4 bin 810 emniyet kemeri ve 27 bin 852 diğer kontrol türleri olmak üzere çok sayıda uygulama gerçekleştirildi.

Denetimler neticesinde kurallara uymadığı tespit edilen 4 bin 985 sürücüye trafik cezası uygulanırken, 305 araç trafikten men edildi ve 111 sürücü belgesine el konuldu. Ayrıca belirtilen tarihler arasında il genelinde 2 ölümlü, 49 yaralanmalı ve 57 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı