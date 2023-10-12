Eskişehir'de Define Kazısı Yapan 5 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaparken yakalanan 5 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin kazıda kullandığı malzemeler ele geçirildi.

ESKİŞEHİR'de, define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaparken yakalanan 5 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesinde define bulmak amacıyla kaçak kazı yapıldığı bilgisiyle harekete geçti. Bölgedeki aramalarda 5 şüpheli, kaçak kazı yaparken yakalandı. Şüphelilerin kazıda kullandığı jeneratör, hilti, kürek, balyoz, manivela demiri ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında, 'Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan adli soruşturma başlatıldı. (DHA)