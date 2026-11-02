Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir'de Çocuk Şube ekipleri tekel ve kahvehanelerde yaş sınırını denetledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de Çocuk Şube ekipleri tekel ve kahvehanelerde yaş sınırını denetledi Haber Videosunu İzle
Eskişehir'de Çocuk Şube ekipleri tekel ve kahvehanelerde yaş sınırını denetledi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de Çocuk Şube ekipleri, Emek Mahallesi Dilek Caddesi'ndeki tekel bayileri, tütün ürünleri satılan iş yerleri ve kahvehaneleri denetledi. İş yerlerinde yaş sınırı kontrol edilirken çocuklara tütün satışı incelendi; herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Eskişehir'de tekel bayileri, tütün ürünleri satışı yapılan iş yerleri ve kahvehaneler denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde çocukların korunmasına yönelik uygulamalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Emek Mahallesi Dilek Caddesi üzerindeki tekel bayileri, tütün ürünleri satışı yapılan iş yerleri ve kahvehaneler denetlendi. Ekiplerce iş yerlerinde yaş sınırı kontrolü yapılırken, özellikle çocuklara tütün ve tütün mamullerinin satışının yapılıp yapılmadığı incelendi.

Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa veya sıra dışı bir duruma rastlanmazken, çocukların zararlı alışkanlıklardan korunması amacıyla şehir genelindeki denetimlerin kararlılıkla devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 31 sitede yayınlandı.
Galatasaray'da kriz! İşte küfürlü kavganın perde arkası

Galatasaray'da kriz! İşte küfürlü kavganın perde arkası
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bulgaristan’da sandıktan Rusya yanlısı lider çıktı! İlk icraatı bu olacak

Komşuda sandıktan Rusya yanlısı lider çıktı! İlk icraatı bu olacak
Ne olacak bu takımın hali! Fenerbahçe maçı öncesi madara oldular

Ne olacak bu takımın hali! Fenerbahçe maçı öncesi madara oldular
Kavga, olay ne ararsan var! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası Conceiçao'nun bilinmeyenleri

Kavga, olay ne ararsan var! Conceiçao'nun bilinmeyenleri bu haberde
Fenerbahçe'de inanılmaz döngü! İsmail Kartal gidiyor, onlar geliyor

Haberi okuyanlar inanamıyor! Yine aynısı oldu
Karısı da oradaydı! Yarı çıplak sunucunun evli adama yaptığına bakın

Karısı da oradaydı! Yarı çıplak sunucunun evli adama yaptığına bakın
Kadir Ezildi’nin programı ekranda yok! Yerine gelecek isim belli oldu

Kadir Ezildi’nin programı ekranda yok! Yerine gelecek isim belli oldu
Seren Serengil mirasını kime bırakacağını açıkladı! Tek bir şartı var

Seren Serengil mirasını kime bırakacağını açıkladı! Tek bir şartla...